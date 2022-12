Wéinst de ville Streiken an de verschiddene Secteuren a Groussbritannien, wëll de Rishi Sunak elo d'Recht, d'Aarbecht néierzeleeën, limitéieren.

Hie géif elo un "neien haarde Gesetzer, déi d'Mënsche viru Stéierunge schützen", schaffen, sot de Sunak am brittesche Parlament. "D'Regierung war vernënfteg an ass de Recommandatioune vun engem onofhängege Gremium nokomm an huet a ville Fäll méi héich Hausse vun de Léin, wéi et am Privatsecteur de Fall ass, decidéiert."

Dowéinst géif hien elo entspriechend Mesuren decidéiert, am Fall wou d'Gewerkschafte sech weider net vernënfteg géife verhalen. Virun allem bei der Post an der Bunn kënnt et zanter Méint ëmmer nees zu Streiks. D'Gewerkschafte fuerderen eng däitlech Hausse vun de Paien, déi am Aklang mat der Inflatioun sinn, déi jo rezent a Groussbritannien bei 11 Prozent louch. D'Patronen hunn déi Fuerderung awer ofgeleent, dat mat der Ënnerstëtzung vun der konservativer Regierung.