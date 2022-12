Laang hat et net dono ausgesinn, dat jonk Meedercher kéinten am Afghanistan hiren Ofschloss maachen. Ma kuerzfristeg goufe si awer fir d'Examen invitéiert.

U sech haten d'Taliban de Meedercher de Besuch vu méi héije Klasse verbueden. Ma wéi lokal Medie mellen, wieren elo awer Meedercher fir d'Ofschlossexamen invitéiert ginn. Dës Prüfunge sollen dëse Mëttwoch gewiescht sinn.

Eng Schülerin sot am Interview, datt si just e puer Deeg virun der Prüfung informéiert gouf. Vill jonk Meedercher ware frustréiert, datt d'Invitatioun esou kuerzfristeg koum. "Als éischt dierfte mer mol net méi an d'Coursë goen an elo solle mer en Exame schreiwen", esou eng vun de Kriticken. Eng weider Schülerin huet sech doriwwer beschwéiert, datt si kee Material hat, fir ze léieren, well d'Schoul zou war.

Awer hu vill Jonker dëst als Chance gesinn, fir d'Exame kënne ze packen an dono op d'Uni ze goen. Well d'Universitéiten am Afghanistan sinn nach fir Fraen op.

Éischt ëffentlech Exekutioun ënner den Taliban

Rezent gouf e Mann, dee wéinst Mord verurteelt war, ëffentlech higeriicht. Et ass déi éischt ëffentlech Exekutioun zanter d’Taliban am August dat lescht Joer de Pouvoir am Afghanistan nees iwwerholl hunn.