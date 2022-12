D'Geiselnam zu Dresden am Zentrum ass eriwwer, de presuméierten Täter ass festgeholl. Hie gouf blesséiert, wéi d'Police matdeelt.

Kenger Geisel wier eppes geschitt.

De Mann hat sech e Samschdeg am spéide Moien an der Altmarktgalerie verschanzt. Do virdrun hat d'Police zu Dresden-Prohlis an engem Appartement eng doudeg Fra fonnt. Dëse Delikt steet am Zesummenhang mam Asaz, deen et am Dresdner Zentrum gouf. De Verdächtegen, dee fir d'Dot responsabel ass, wier de 40 Joer ale Fils vun der Fra.

Medieberichter, deenen no de Mann soll geschoss hunn, wollt d'Police net confirméieren.

Geiselnahme in Dresden beendet, Täter wurde überwältigt und gefasst. Polizei befreite zwei Personen, beide offenbar äußerlich unverletzt. pic.twitter.com/WJJtaoGM8g — julius geiler (@glr_berlin) December 10, 2022

Wéi d'AFP matdeelt, géif sech d'Police nach mat engem Virfall an der Géigend vun der Gare befaassen. Do wier e Mann mat enger Schosswaff an e Gebai agedrongen an hätt do Leit menacéiert. Blesséiert gouf keen.

Engem Policespriecher no kéint et sech bei den dräi Virfäll ëm dee selwechten Täter handelen. Dat misst awer nach iwwerpréift ginn.

D'"Bild"-Zeitung hat gemellt, e Mann wier an e Radiosender gestiermt, mat enger Pistoul an der Hand. Hien hätt do och geschoss. Duerno wier de Verdächtegen an d'Altmarktgalerie gelaf an hätt sech do an enger Drogerie verschanzt.

Och de Striezlmarkt, ee vun de bekanntste Chrëschtmäert an Däitschland, gouf wärend dem Groussasaz vun der Police gespaart.