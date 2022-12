Nom der Exekutioun vum Rap-Museker Mohsen Shekari zirkuléiert eng Lëscht mat 24 weidere Nimm vun Demonstrantenn déi en Doudesurteel am Iran erwaart.

D'iranesch Zeitung "Etemad" huet déi Lëscht vun der iranescher Justiz publizéiert. De Leit, déi do drop stinn gëtt "Krichsféierung géint Gott" reprochéiert. An der islamescher Interpretatioun vum Gesetz steet dorop d'Doudesstrof.

En Donneschdeg war de Rapper Mohsen Shekari déi éischt Persoun, déi an der Suite vun de Protester offiziell higeriicht gouf. Déi Hiriichtung gouf international schaarf verurteelt, ënnert anerem vun der däitscher Justizministesch Bäerbock, déi dem iranesche Regimm reprochéiert, d'Mënscherechter mat Féiss ze trëppelen.

D'Protester am am Iran sinn zanter zwee Méint am Gaang. Mënscherechtsaktiviste ginn dovun aus, dass op d'mannst schonn 18.000 Persoune vun den iraneschen Autoritéite festgeholl an 470 ëmbruecht goufen.