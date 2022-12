D'Weltraumsonde Orion vun der Nasa ass ënnerwee fir zeréck vun hirer Moundmissioun a soll e Sonndeg am Pazifik landen.

D'Sonde gouf am November an de Weltall geschoss an huet antëscht de Mount emkreest. Dobäi war d'Orion esou wäit vun der Äerd ewech wéi nach keng aner Kapsel, déi och fir Mënschen zertifizéiert ass.

De kriddelegste Punkt gëtt awer elo d'Landung am Mier, schliisslech solle beim nächste Fluch Leit u Bord vun der Orion sinn.

D'Kapsel ass mat enger Vitess vu 40.200 Kilometer an der Stonn ënnerwee a muss beim Antrëtt an d'Atmosphär eng Temperatur vu ronn 2.800 Grad aushalen.