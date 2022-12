De Majidreza Rahnavard gouf zum Dout verurteelt, well hie bei de Protester am Iran 2 Membere vun de Sécherheetskräfte mat engem Messer soll ëmbruecht hunn.

Domadder gouf trotz de wäitreechenden, internationale Protester géint d'Applikatioun vun der Doudesstrof duerch den iranesche Regimm, elo deen zweeten Demonstrant higeriicht. Schonn d'leschten Donneschdeg war en Demonstrant am Iran higeriicht ginn.

Am Iran waren nom Dout vum Mahsa Amini am September am ganze Land Protester ausgebrach. D'Demonstrante fuerderen ënner anerem eng Stäerkung vun de Fraerechter.