Rieds geet an US-Medien vun engem groussem Schratt a Richtung onendlech Null-Carbon Energie.

De federalen, also staatleche Laboratoire «Lawrence Livermore» a Kalifornien hätt et fäerdeg bruecht Netto-Energie ze schafen, andeems do Hydrogen-Plasma mat Laser bombardéiert gi wier. Rieds geet an US Medien vun engem groussem Schratt a Richtung onendlech Null-Carbon Energie. D’Wëssenschaftler solle ganz geschwënn eng Annonce maachen. An deene leschte Méint gouf scho puer Mol an internationale Medien vun Duerchbréch a Saache Fusiounsenergie geschwat.