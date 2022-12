A Groussbritannien sinn 3 Kanner vun 8, 10 an 11 Joer kuerz drop am Spidol gestuerwen.

Si waren e Sonndeg an en veräiste Séi zu Solihull bei Birmingham gefall. E weidert Kand vu 6 Joer ass nach an engem kriteschen Zoustand hospitaliséiert. Déi lescht Deeg ass op de britteschen Insele vill Schnéi gefall. Eng ganz Rei Flich sinn och verspéit oder annuléiert ginn.

Rettungsekippe sichen iwwerdeem am Waasser no weideren Affer. Aenzeie hate gemellt, dass méiglecherweis nach weider Kanner an de Séi gefall wieren.