Den US-President Joe Biden wäert en Dënschdeg en nationaalt Gesetz ënnerschreiwe mat deem dat gläichgeschlechtlecht Bestietnis an den USA protegéiert gëtt.

Mam Gesetz soll d'Méiglechkeet vun 2 gläichgeschlechtleche Mënschen, fir sech ze bestueden am amerikanesche Recht verankert ginn.

Nodeems den amerikanesche Supreme Court am Juni decidéiert hat, dass déi amerikanesch Verfassung kee Recht op Ofdreiwung garantéiere géif, war an den USA d'Angscht opkomm, dass de Supreme Court, deen den Ament haaptsächlech mat konservative Riichter besat ass, och d'Rechter vun homosexuelle Mënschen aschränke kéint.

Esouwuel demokratesch ewéi och republikanesch Politiker haten doropshin u Gesetzesprojete fir de Schutz vu gläichgeschlechtleche Mariage geschafft. Dee finale Gesetzesprojet gouf d'lescht Woch mat enger grousser Majoritéit a béiden Haiser vum Kongress ugeholl.