Virun enger Woch gouf e 16 Joer ale Roma zu Thessaloniki vun engem Polizist ugeschoss. Elo ass hien un de Suitte vun der Blessur gestuerwen.

Dat melle griichesch Medien a Beruffe sech op eng Matdeelung vum Spidol. De Schoss op de jonke Mann hat am ganze Land zu Demonstratioune géint Policegewalt an och zu schwéieren Ausernanersetzunge mat de Roma gefouert.

Wéi et heescht, wier de jonke Mann leschte Méindeg vun enger Bensinnsstatioun fortgefuer, ouni fir säi Sprit bezuelt ze hunn. Hien hat fir 20 Euro getankt. Bei der Course poursuite hat e Polizist duerch déi hënnescht Fënster vum Auto geschoss an de jonke Mann um Kapp getraff. De Beamte gouf festgeholl a wéinst Doudschlag ugeklot. Aktuell ass hien am Hausarrest.