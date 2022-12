Déi däitsch Gruppéierung "Letzte Generation" steet am Viséier vun der Justiz.

De Parquet vu Neuruppin am Bundesland Brandenburg ermëttelt géint d'Klima-Aktivisten, wéinst der Formatioun vun enger krimineller Organisatioun. Hannergrond sollen ënner anerem vergaangen Aktioune ronderëm eng Raffinerie sinn.

Et goufe wéi et heescht Perquisitiounen a ganz Däitschland, dat an op d'mannst 11 Wunnengen.

"Letzte Generation" war an der Lescht duerch gréisser Protestaktiounen opgefall, ënner anerem haten d'Klima-Aktiviste Stroosse blockéiert a Staue provozéiert.