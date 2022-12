An den USA ass Wëssenschaftler en Duerchbroch a punkto Kärschmelz gelongen. Dat huet d'US-Energieministesch Jeniffer Granholm en Dënschdeg annoncéiert.

Eng éischte Kéier wier et gegléckt, datt bei enger Kärfusioun méi Energie gewonne gouf, wéi verbraucht ginn ass. "Einfach ausgedréckt ass dat eng vun de beandrockendste wëssenschaftleche Leeschtunge vum 21. Joerhonnert", esou d'Energieministesch.

D'Hoffnung ass déi, fir mëttelfristeg via dëse Prozess klimaneutralen a séchere Stroum a grousse Quantitéiten ze produzéieren. An e puer Joer kéint mat dëser neier Technologie méiglecherweis klimaneutral a sécher Stroum a grousse Menge produzéiert ginn. Bis d'Kärfusioun am grousse Stil kann agesat ginn, kéint et wéinst techneschen Erausfuerderungen nach eng Zäitchen daueren. D'Resultater goufen am Lawrence Livermore National Laboratory a Kalifornien realiséiert.

Souwuel bei der Kärkraaft wéi och bei der Kärfusioun gëtt Energie aus Atomkäre gewonnen. Bei der Kärkraaft, déi den Ament wäit verbreet ass, ginn allerdéngs grouss Atomer gespléckt, wouduerch radioaktiven Offall entsteet. D'Warscheinlechkeet vun Accidenter ass heibäi och méi grouss. Bei der Kärfusioun ginn dogéint méi kleng Atomkären zu méi groussen Atomer matenee verschmëlzt, bezéiungsweis fusionéiert. Dës Technologie gëllt allgemeng als méi propper a sécher.