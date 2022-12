Nämlech 533 an net well se eppes Illegales gemaach hätten, mä well se ënnerdréckt ginn, dat geet aus engem neie Rapport vu "Reporter Ouni Grenzen" ervir.

Virun allem eng Hausse vun de Journalisten, déi am Iran Mond-dout gemaach goufen a festgeholl gi sinn, hätt zu dem traurege Rekord gefouert. Iwwerhaapt wier d'Hallschent vun de 533 Prisonéier op just 5 Länner verdeelt. Niewent dem Iran och China, de Myanmar, Vietnam a Belarus.