Virun der englescher Küst ass e Boot mat ronn 50 Migranten u Bord ënnergaangen. Dat melle brittesch Medien.

Der BBC an der brittescher Noriichtenagence PA no sollen op d'mannst dräi Mënsche beim Ongléck ëm d'Liewe komm sinn. 43 Passagéier konnte gerett ginn an eng Partie ginn den Ament nach vermësst.

D'Boot war e Mëttwoch am fréie Moie bei kalen Temperaturen a Séinout geroden. Op Biller vum Fernseesender Sky News ass ze gesinn, wéi Mënschen am Däischteren aus engem iwwerfëllte Schlauchboot an e Rettungsboot klammen.