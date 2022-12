Scho rëm sinn am Süde vun den USA zwee Mënschen duerch Tornadoen ëm d'Liewe komm an eng sëllegen Haiser zerstéiert ginn.

D'Police aus dem Bundesstaat Louisiana huet an der Nuecht op e Mëttwoch matgedeelt, datt an der Gemeng Keithville d'Läiche vun enger Mamm an hirem Bouf net wäit vun hirem Haus ewech fonnt goufen. No weideren Affer géing nach gesicht ginn, bis ewell wier awer nach keen als vermësst gemellt ginn.

Zu Farmerville am Bundesstaat Louisiana wieren eng sëllegen Haiser zerstéiert oder beschiedegt ginn, op d'mannst 20 Awunner goufe blesséiert, verschiddener méi schro. Engem Spriecher vun der Police no wieren et "déi schlëmmst Schied, déi ech a 17 Joer gesinn hunn".

Am Bundesstaat Texas huet de Wiederdéngscht op d'mannst fënnef Tornadoe gezielt, duerch déi an der Géigend vun Dallas a méi nërdlech siwe Mënsche blesséiert goufen, wéi d'Police matdeelt. Den heftege Wand hätt hei souguer en Auto ëmgeheit.

Och fir aner Bundesstaaten hunn Onwiederwarnunge wéinst Wanterstierm gegollt. An de Bundesstaaten Nevada an Idaho ass iwwerdeems méi wéi ee Meter Schnéi gefall. Zu South Dakota hu wéinst Äis a Schnéi eng ganz Partie Stroosse misse gespaart ginn.