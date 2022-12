E Sonndeg hat et zu Virton an der Belsch an engem Haus gebrannt. Eng Persoun ass nom Feier dout am Gebai fonnt ginn.

E Mëttwoch koum d’Confirmatioun, datt et keen Accident war. En Untersuchungsriichter vun Arel an de Parquet vu Marche-en-Famenne hunn ee Verdächtege festhuele gelooss. E jonke Mann kritt Mord reprochéiert.

Eng Autopsie vun der Läich hat erginn, datt de Mann erstach gouf. D'Hannergrënn sinn awer nach komplett onkloer.