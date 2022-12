No der Victoire vun de franséischer Nationalekipp géint Marokko gouf a Frankräich nawell exzessiv gefeiert. Op ville Plazen huet d'Police missen agräifen.

An e puer franséische Stied ass d'Gefeiers nom 2:0-Succès an der Halleffinall géint Marokko aus dem Rudder gelaf. Obschonn d'Majoritéit friddlech gefeiert huet, sinn zu Paräisser op de Champs-Élysées Hardcore-Fans vu Les Bleus mat der Police unenee geroden. Zu Montpellier hunn d'Fans vu béide Säite sech mat Knupperte beschoss an och zu Lyon soll d'Situatioun ugespaant gewiescht sinn, wéi och zu Cannes an Nice.

Iwwerdeems d'Poliziste bal iwwerall d'Uerdnung nees konnt hierstellen, koum et am Groussraum vu Paräis zu verschiddene Virfäll. 115 Persoune goufe festgeholl.

Um Bord vum Gefeiers gouf zu Montpellier e Jugendleche vun engem Auto erfaasst an déidlech verwonnt. De schëllege Chauffer ass geflücht.

A ganz Frankräich ware ronn 10.000 Polizisten am Asaz, fir eventuell Ausernanersetzungen ze verhënneren. Zu Paräis goufe ronn 40 Mënschen, déi dem rietse Bord zougerechent ginn, virleefeg festgeholl ginn, well si verbuede Waffe wollten op d'Champs-Élysées matbréngen. Si hätte just d'Konfrontatioun gesicht. Am Ganze goufe wéi gesot 115 Leit festgeholl.

Krawaller gouf et awer och nach an zu Bréissel an och do huet d'Police missen agräifen.