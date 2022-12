Zéngdausende Mënschen, déi sech an de brittesche Spideeler em d'Fleeg vun de Patiente këmmeren, hunn d'Aarbecht niddergeluecht.

Et ass den éischte Streik an der Geschicht vun der Gewerkschaft NHS, déi virun 106 Joer gegrënnt gouf. An England, a Wales an an Nordirland gouf wärend 12 Stonne gestreikt. Déi Ugestallte fuerderen eng Erhéijung vun de Léin, déi däitlech iwwert der Inflatioun läit.

Der brittescher konservativer Regierung no, wier dat net finanzéierbar. Eegenen Aussoen no, hätt si der Gewerkschaft eng Offer gemaach, déi op der Recommandatioun vun engem onofhängege Gremium baséiere géif.

A Schottland gëtt iwwerdeems net gestreikt, hei hat d'Gewerkschaft sech mat der regionaler Regierung gëeenegt.

De brittesche Gesondheetssystem stécht zanter Laangem an enger Kris, déi duerch d'Coronapandemie verstäerkt gouf.