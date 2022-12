Bis zu 90 Prozent vun de Mataarbechter a Betriber hu sech infizéiert, besonnesch schlëmm ass och d'Situatioun an de Spideeler.

A ville Betriber géife bis zu 90% vun de Leit feelen. An de Spideeler wären deels bis zu 80% vum Personal infizéiert a kee wär méi do, fir ze schaffen. Peking ass besonnesch staark betraff. China ass net gutt genuch geimpft, et gouf kaum geboostert.