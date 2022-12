D’Feier wier elo aus, mä de Bilan riskéiert awer nach, ze klammen. D’Ursaach vum Feier ass onkloer.

A Frankräich zu Vaulx-en-Velin bei Lyon gouf et an der Nuecht op e Freideg e schrecklecht Feier an engem Appartementshaus. De provisoresche Bilan liest sech ganz schwéier: 10 Leit sinn dout, dorënner 5 Kanner.

Véier Affer sinn a Liewensgefor an 10 liicht blesséiert, dorënner zwee Pompjeeën. D’Feier am Gebai mat siwe Stäck hätt géint 3 Auer ugefaangen. 170 Pompjeeën a 65 Gefierer sinn oder waren op der Plaz.

#Incendie à @vaulxenvelin69 dans un immeuble d'habitation ce vendredi 16 décembre 2022.

Point de situation à 06h30 ⤵️ pic.twitter.com/FioOtXvCdI — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 16, 2022