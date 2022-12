D'spuenescht Parlament huet de Wee fräi gemaach fir fräi Deeg fir Fraen, wa se Problemer wéinst der Reegel hunn.

De Gesetzprojet krut 190 Jo-Stëmmen. 154 Deputéierter hunn dogéint gestëmmt.

Déi lénks-orientéiert Regierung huet annoncéiert, mat deem "Menstruatiounscongé" géif en Tabu gebrach ginn. Esou e Gesetz gëtt et an Europa bis ewell néierens.

Zu Lëtzebuerg hat eng Petitioun, déi genee dat gefrot hat, den néidege Seuil erreecht. Am Oktober zejoert gouf an der Chamber iwwer zousätzlech fräi Deeg fir Frae mat Péng wéinst der Reegel diskutéiert.

An der Petitiounskommissioun war awer decidéiert ginn, der Thematik keng Suite ze ginn. Och d'Ministesch fir d'Gläichstellung tëscht Fraen a Männer Taina Bofferding sot, et wär kontraproduktiv, automatesch alle Fraen zwee fräi Deeg am Mount ze ginn.

Et géing fir weider Diskriminéierung op der Aarbechtsplaz suergen. En Tabu dierft et awer net ginn. Dofir war och eng Sensibiliséierungscampagne fir d'Patrone geplangt.