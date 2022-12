D'Claudine Gay, Dekanin un der renomméierter US-Universitéit Harvard, trëtt hiert Amt als President den 1. Juli 2023 un.

Et ass déi éischte Kéier, dass eng Afroamerikanerin dëse Posten op der Elite-Uni kritt. Déi 52 Joer al Professesch fir Afrikanesch an Afroamerikanesch Studien ass Expertin fir Mannerheetepolitik a leet zanter 2018 d'Fakultéit fir Konscht a Wëssenschaft un der privater Universitéit zu Cambridge am US-Bundesstaat Massachusetts.

D'Duechter vun haitianesche Migranten ass och eréischt déi zweet Fra iwwerhaapt un der Spëtzt vun der Uni. Si huet sech an engem Auswielprozess vun e puer Méint géint iwwer 6.000 Konkurrenten duerchgesat.



Op si waarden och eng jett Erausfuerderungen . Am Juli soll der "New York Times" no den Ieweschte Geriichtshaff eng Decisioun huelen, déi d'Héichschoul zu engem Iwwerschaffe vum Zouloossungsverfaren zwénge kann.

Am Rechtssträit geet et ëm d'Praxis vu villen Unien, dass beim Verdeele vun de Studieplazen och op d'Hautfaarf berécksiichtegt gëtt. Mam Virgoen "Affirmative Action" soll den Zougang vu Mannerheeten op Universitéiten séchergestallt ginn.