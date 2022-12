Nieft dem Krich an der Ukrain ass d'Situatioun den Ament nach op enger anerer Plaz am Oste vun Europa ugespaant.

Dat serbescht Militär huet beim Friddenstrupp KFOR, dee vun der NATO ugefouert gëtt, d'Erlabnis ugefrot, mat engen 1.000 Zaldoten an de Kosovo arécken ze dierfen. Wéi de serbesche Verdeedegungsminister Milos Vucevic matgedeelt huet, huet eng serbesch Militärdelegatioun e Freideg un der Grenz tëscht dem Kosovo a Serbien eng entspriechend Demande un Offizéier vun der KFOR iwwerreecht. De serbesche President Aleksandar Vucic berifft sech mat der Demande op eng UN-Sécherheetsresolutioun aus dem Joer 1999, an deem d'Méiglechkeet vun enger serbescher Presenz am Kosovo ënner bestëmmte Bedéngunge virgesinn ass.

Dozou bräicht et allerdéngs d'Zoustëmmung vun der Friddenstrupp KFOR. US-Diplomaten haten allerdéngs schonn am Virfeld vun der Demande erkläert, datt dës net accordéiert géif ginn.

Tëscht Serbien an dem Kosovo sinn d'Relatiounen den Ament nees besonnesch ugespaant. Am Norde vum Kosovo, an deem virun allem Serbe liewen, gouf déi kosovaresch Police eegenen Aussoen no an der lescht dräimol mat Schosswaffen ugegraff, an och eng Opklärungspatrull vun der EU-Missioun Eulex, déi dem Land ënnert anerem beim Opbau vu Police a Justiz hëllefe soll, ass attackéiert ginn.

Ënnert anerem den EU-Aussebeoptragte Josep Borell hatt d'Ugrëff schaarf kritiséiert. Eng "Eskalatioun" misst verhënnert ginn. Blockade misste vu kosovaresche Serben direkt fortgeholl ginn.

Bis 1999 huet de Kosovo zu Serbien gehéiert. No enger Interventioun vun der NATO koum de Kosovo dunn fir d'éischt ënnert d'Verwaltung vun der UN-Missioun Unmik, ier d'Land sech 2008 fir onofhängeg erkläert huet. Bis haut ass et de Friddenstrupp KFOR, deen am Land fir Sécherheet suergt. Belgrad erkennt d'Onofhängegkeet vu senger fréierer Provënz awer net un an ëmmer nees brieche Konflikter an der Regioun aus.