Eng 5.000 Touristen waarden zu Cusco dorobber, dass de Fluchhafen erëm opmécht. Dorënner RTL-Informatiounen no och Lëtzebuerger.

D'Touriste waarden drop, datt de Fluchverkéier nees retabléiert gëtt. Cusco ass bekannt fir de Machu Picchu.

Den internationale Fluchhafen ass zanter e Méindeg zou, well Demonstranten e stierme wollten. Och den Zuchtrafic ass gestéiert.

De Peru erlieft grad gewaltsam Protester am ganze Land. Dem Gesondheetsministère no si bis ewell op d'mannst 18 Mënsche gestuerwen. D'Parlament huet d'Demande no Neiwalen awer refuséiert. D'Regierung hat e Mëttwoch den Ausnamezoustand fir 30 Deeg am Peru ausgeruff a proposéiert, d'Parlamentswalen ëm 3 Joer no vir ze zéien.

D'Demonstratiounen am Land riichte sech géint d'Ofsetze vum President.