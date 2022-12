An den USA gouf et bei engem Drëttel vun den Hiriichtunge mat der Gëftsprëtz dëst Joer Komplikatiounen a Problemer.

Dat geet aus enger Etüd ervir, déi vun enger amerikanescher ONG gemaach gouf. Am Ganze sinn dëst Joer bis ewell an den USA 18 Mënschen exekutéiert ginn. Dat sinn der, ofgesinn, vun der Pandemie, sou mann wéi zanter 1991 net méi. Zwee Hiriichtungsversich hätte missen ofgebrach ginn. A 7 Fäll hätt et donieft "Problemer" ginn. Den Informatiounszenter iwwert d'Doudesstrof kritiséiert "d'Inkompetenz vun de Leit, déi d'Hiriichtunge maachen". Protokoller géifen net agehale ginn, respektiv wiere Feeler dran.