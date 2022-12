A Kalifornien ass et Wëssenschaftler gelongen, eng éischt Kéier bei enger Kärfusioun méi Energie ze produzéieren, wéi dobäi verbraucht gouf.

Déi amerikanesch Energieministesch Jeniffer Granholm huet en Dënschdeg vun enger vun de beandrockendste wëssenschaftleche Leeschtunge vum 21. Joerhonnert geschwat. Haut si Fuerscher an Ingenieuren awer nach wäit dovun ewech, iwwer d'Kärfusioun am grousse Stil Energie ze produzéieren.

D'Kärfusioun kéint effektiv d'Energiequell vun der Zukunft ginn.

Zanter de 50er Jore gëtt am Beräich vun der Kärfusioun gefuerscht. An et dierft nach Joerzéngten daueren, iert eng éischt Zentral Energie produzéiert, fir ënner anerem klimaneutralen a séchere Stroum a grousse Quantitéiten ze liwweren.

"Wir fusionieren, wir schmelzen Atomkerne. Zwei leichte zu einem neuen größeren. Und dabei wird Energie frei. Das ist der Prozess, der in der Sonne stattfindet und diesen will man halt jetzt technisch auf der Erde nutzbar machen", sou de Richard Nakath vum Fond National de la Recherche.

Am Häerz vun der Sonn ass den Drock enorm. Waasserstoffkäre fusionéieren an een Heliumkär a setzen dobäi riseg Quantitéiten un Energie fräi. Eng Hëtzt, déi mir gutt 149 Millioune Kilometer méi wäit spieren.

D'Euphorie en Dënschdeg a Kalifornien war grouss, de Wee ass awer nach laang. Well, wat sech op natierlech Manéier an der Sonn ofspillt, huet de Mënsch bis elo op der Äerd nach net am Grëff. Déi physikalesch Ëmstänn an der Sonn sinn ebe ganz anerer.

Fir op der Äerd zwee Kären, déi sech u sech ofstoussen, ze fusionéieren, ginn et zwee ganz verschidde Weeër:

D'Amerikaner hunn elo 192 Laser op eng just e puer Millimeter grouss Masse geleet, fir eng Implosioun ze provozéiere wéi an der Sonn. Bei engem anere Projet "Iter" am franséische Cadarache gëtt dogéint op d'Masse gesat.

De Richard Nakath erkläert: "Dort versucht man ein Plasma in einem Magnetfeld einzuschließen. Ein Plasma ist ja elektrisch leitend, weil sich die freien Ionen, die positiv geladenen Kerne dort frei bewegen können. Und dort versucht man dieses Plasma einzuschließen, bei wesentlich höheren Temperatur. Das heißt, wenn wir jetzt das Implosionsprinzip nehmen, dort hatten wir halt ein Fingernagel großes Target, wo alles abgespielt ist. Beim Tokamak Iter reden wir über Hunderte von Kubikmetern an Plasma, das da zirkuliert."

Geet et drëms, d'Kärfusioun fir eng alldeeglech Energieproduktioun anzesetzen, sou wier de Projet a Frankräich méi no un der Realitéit wéi d'amerikanesch Experienz, sou Experten. De groussen Avantage vun der Kärfusioun ass: am Verglach mat Atomzentralen entsteet kaum Offall an am Verglach mat Kuelekraaftwierker keen CO2. An déi néideg Ressourcë gëtt et op der Äerd en Masse.

"Also wenn wir jetzt nur von der Stromversorgung von Luxemburg reden, also den Stromverbrauch von Luxemburg, dann würde ein Kraftwerk von einem Viertel der Größe von Cattenom zum Beispiel reichen."

Well de Prozess u sech extreem komplizéiert ass, wäert et nach Joerzéngten daueren, iert Fuerscher an Ingenieure sou wäit sinn. Fir 2035 ass am franséische Cadarache eng éischt Zündung geplangt. E Reakter kéint eréischt wäit no 2050 un d'Netz goen.