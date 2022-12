No de Boykott-Opriff vun der Oppositioun ass e Samschdeg an Tunesien en neit Parlament gewielt ginn. Allerdéngs mat enger immens niddreger Bedeelegung.

Knapp dräi Stonnen éier d'Wallokaler zougemaach hunn, haten nëmmen e bësse méi wéi 7 Prozent vun de berechtegte Wieler hir Stëmm ofginn. Déi geréng Bedeelegung hat ee sech schonn am Viraus erwaart, well d'Volleksvetriedung no der Verfassungsreform, déi duerch en ëmstriddene Referendum duerchgesat gouf, esou gutt wéi kee Pouvoir méi huet. Aus deem Grond hat d'Oppositioun an Tunesien och zu engem Boykott vun der Wal opgeruff. Ausserdeem ass de Walkampf relativ roueg, ouni richteg Debatten a mat nëmme wéinege Walplakater, ofgelaf.

Wéi et vu Journalisten aus der Haaptstad heescht, wiere bei der Ouverture vun engem vun de Wallokaler grad emol zwou Persoune gewiescht, déi dorop gewaart hunn, hir Stëmm ofzeginn. Och op de Stroosse vun Tunis huet ee gesinn, datt vill Leit sech net fir d'Wal interesséiert hunn. "Ech huelen un dëser Farce net deel. De President huet eis enttäuscht, an hien zitt eis an den Ofgrond", sot een 59 Joer alen Ingenieur. Fir anerer géing d'Wal souwisou "näischt veränneren".

Nodeems de Staatschef Kais Saïed seng Stëmm ofginn hat, huet hie seng Landsleit zu Tunis dozou opgeruff wielen ze goen. Et wier fir d'Bierger eng "historesch Geleeënheet, hir legitim Rechter erëm ze kréien".

De Kais Saïed war Enn 2019 als President gewielt ginn. Zwee Joer méi spéit huet hien ënner Recours op Noutstandgesetzer der Regierung an dem Parlament d'Muecht entzunn. Ausserdeem huet hien d'Verfassung ännere gelooss, esou datt hien elo nach méi Pouvoir huet.

D'Kritiker fäerten, datt d'Verfassungsreform d'Land zréck an en autoritäre Regierungssystem wéi ënnert dem Zine el-Abidine Ben Ali féiere kéint. Dëse war am Januar 2011 wärend de Masseprotester vum sougenannten "Arabesche Fréijoer" entmuecht ginn.