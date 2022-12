D'Rakéite wieren am Gebitt Tongchang-ri an der Provënz Nord-Pyongan gestart ginn an am Japanesche Mier erofgaangen.

Vum südkoreanesche Militär heescht et iwwerdeems, datt een d'Situatioun géif am A behalen a mat den USA géif zesummeschaffen. Den Aussoe vum japanesche Verdeedegungsministère no ass eng vun de Rakéite ronn 500 Kilometer wäit geflunn an huet eng Héicht vu knapp 550 Kilometer erreecht. De Vize-Verdeedegungsminister Toshiro Ino huet de Start vun de Rakéiten als "absolut inakzeptabel" bezeechent. Et wier eng Menace fir de Fridden an d'Sécherheet vu Japan, der Regioun an der internationaler Gemeinschaft. Bei der Rakéit handelt et sech wuel ëm déi neisten Interkontinentalrakéit vun Nordkorea mat enger potenzieller Reechwäit, déi d'US-Festland treffe kéint. Experte bezeechne se als "Monsterrakéit". © AFP © AFP