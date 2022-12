Dat, well am wéinst de Protester am Land d'Zuel vun de Leit, déi einfach esou verhaft an an de Prisong gestach goufen, drastesch geklommen ass.

"All d'Belsch, déi am Iran sinn, inclus déi, déi eng duebel Nationalitéit hunn, riskéieren, verhaft an agespaart ze ginn an kee faire Prozess ze kréien. De Risiko gëllt och fir Leit, déi just als Touristen am Iran sinn", heescht et vun der Belscher Regierung an engem Statement.

Sollte Leit verhaft oder an de Prisong gespaart ginn, sinn déi fundamental Rechter ewéi och d'Sécherheet vun den eenzele Leit net garantéiert, heescht et weider. Och wier d'Kapazitéit vun der Belscher Ambassade am Teheran net grouss, fir Protektioun fir Leit, déi verhaft goufen, ze garantéieren.

Rezent wier e belsche Staatsbierger zesumme mat anere Leit aus dem Westen, dorënner e spuenesche Futtballfan um Wee an de Katar, einfach esou am Iran verhaft an an de Prisong gespaart ginn. Belsch Bierger, déi am Iran sinn, sollen hir Beweegunge limitéieren a "grouss Mënschenopleef evitéieren", heescht et weider. Aktuell wiere 200 Belsch beim Konsulat am Iran registréiert, datt si och am Land wieren.

Den 28 Joer ale Belsch, dee verhaft gouf, krut eng Prisongsstrof vun 29 Joer a géif am Evin Prisong sëtzen, deen de belsche Justizminister just als "inhuman" beschriwwen huet. D'Belsch incitéiert, datt de jonke Mann onschëlleg ass an e géif vum Regime zu Teheran als Geisel gehale ginn, fir d'Belsch dozou ze bréngen, an iraneschen Agent, dee wéinst Terrorismus verurteelt gouf, fräizeloossen. Aktuell gëtt an eisem Nopeschland iwwert e méiglechen Austausch vu Prisonéier diskutéiert.