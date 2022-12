Am Norde vum Irak sinn néng Poliziste bei engem Attentat ëm d'Liewe komm. Och een Ugräifer soll d'Attack net iwwerlieft hunn.

Als éischt ass eng Bomm an der Géigend vun engem gepanzerte Policewon explodéiert, dono goufen d'Beamte mat "Kléngwaffen" ugegraff, esou déi irakesch Police. Dobäi wieren néng Beamten an ee vun den Ugräifer ëmkomm. D'Dschihadiste vum IS hu sech zu der Attack bekannt.

Op Telegram huet d'Terrormiliz matgedeelt, datt hir Kämpfer de Sprengsaz detonéiert hunn an d'Poliziste mat Maschinnegewierer an Handgranaten ugegraff hunn. Den IS gräift ëmmer nees d'Polizisten an d'Sécherheetsautoritéiten am Irak un, besonnesch an de Wüüsteregiounen an an de Bierger, wou wéineg Leit liewen.

Den irakesche Regierungschef huet déi "feig Terrorattack" verurteelt. Hien huet d'Sécherheetsleit opgeruff, fir "opzepassen an opmierksam d'Stroossen am Ae ze behalen" an esou den "terroristeschen Elementer keng Chance ze ginn".

Engem Bericht vun der UN no aus dem Januar 2022 ass den IS nach ëmmer kapabel, fir "reegelméisseg Terrorattacken duerchzeféieren". Am Irak an a Syrien sinn der UN no nach ronn 6.000 bis 10.000 Kämpfer fir d'Terrormiliz am Asaz, déi jo 2014 grouss Deeler vu béide Länner besat an en eegent Kalifat ausgeruff hat, éier den IS vun den USA an hiren Alliéierten zeréckgedrängt gouf.