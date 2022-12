Obwuel dem Ramaphosa Korruptioun virgeworf gëtt, huet d'Regierungspartei ANC him de Wee fir eng zweet Amtszäit als President vum Land fräigemaach.

Mat enger grousser Majoritéit vun 2.476 géigeniwwer 1.897 fir säi Konkurrent, den Zwli Mkhize, konnt sech de Cyril Ramaphosa bei enger interner Ofstëmmung iwwert de Parteivirsëtz duerchsetzen. Mam Virsëtz vun der Partei kéint de 70 Joer ale Ramaphosa eng zweet Amtszäit als President untrieden, wann d'ANC wéi erwaart d'Walen 2024 gewënnt.

Eréischt viru Kuerzem haten Deputéierter vun der ANC eng Destitutiouns-Prozedur géint de Ramaphosa wéinst méiglecher Korruptioun verhënnert. Zanter der Publikatioun vun engem Enquêtë-Rapport iwwert e presuméierten Iwwerfall op säin Haff, goufen dem Ramaphosa Korruptioun a Bedruch reprochéiert. Am Juni huet e fréiere Geheimdéngschtchef him virgeworf, véier Milliounen Dollar Boergeld op sengem "luxuriéisen" Terrain verstoppt ze hunn. Nom Abroch um Haff soll hien d'Entféierung an d'Bestiechung vun den Abriecher organiséiert hunn, fir datt geheim bleift, wéi vill Suen do deponéiert ginn.

De Ramaphosa dementéiert d'Reprochen an huet erkläert, datt him ëmgerechent 560.000 Euro geklaut goufen, déi ënnert de Kësse vu sengem Kannapee verstoppt waren. Dës Zomm hätt hie vun engem Sudanees kritt, deen e Randbéischt vu engem Haff kaf hat. Datt hie sech falsch Verhalen hätt, wéi et am Rapport vum Parlament steet, géing hien net gesinn.

D'ANC-Partei, déi zanter 28 Joer un der Muecht ass, huet zwar rezent u Wielerstëmme verluer, ma mat 230 vu 400 Sëtz an der Nationalversammlung bleift et déi gréisst Partei vu Südafrika.