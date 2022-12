Am Verglach mat 2021 ass d'Zuel un Déieren, déi bei Déiereversich agesat ginn, ëm 2 Prozent erofgaangen, wéi den däitsche Landwirtschaftsministère matdeelt

Trotz der liichter Baisse schafft de Ministère "ambitionéiert" drun, Déiereversich esouwäit wéi méiglech ze reduzéieren.

Dem Däitschen Zenter fir de Schutz vu Versuchsdéieren no goufen 1,86 Milliounen Wirbeldéieren a sougenannte "Kopffüsser" fir Versich un Déieren agesat. Zanterdeem d'lescht Joer d'Reglement iwwert d'Melle vu Versuchsdéiere geännert gouf, sammelt a publizéiert de Landwirtschaftsministère Donnéeën iwwer Déiereversich.

80 Prozent vun de Versuchsdéiere sinn dem Ministère no Nagedéiere wéi Mais a Raten. D'Zuel un Afen an "Hallefafen" ass am leschte Joer vun 2.031 op 1.886 Déieren erofgaangen.