Et ass ee vun de leschte Prozesser am Kader Holocaust, der Vernichtung vun de Judden am zweete Weltkrich.

E Geriicht an Däitschland huet en Dënschdeg eng fréier Sekretärin vun engem Konzentratiounslager vun de Nazien zu zwee Joer Prisong mat Sursis verurteelt.

D'Irmgard Furchner ass mat 97 Joer Joer zu enger Jugendstrof verurteelt ginn - si war zum Zäitpunkt vun de Faiten 18 an 19 Joer al. Si gouf als matresponsabel fir Mord am Dausende Fäll am Konzentratiounslager zu Stutthof am haitege Polen erkläert. Tëscht 1943 an 1945 hat si als Stenotypistin fir de Kommandant vum KZ geschafft.

Hir Defense hat ee Fräisproch gefuerdert, well net zweiwelsfräi kéint bewise ginn, datt si vum systematesche Mord am Lager gewosst hätt. Déi 97 Joer al Fra huet zum Schluss vum Prozess gesot, et géif hir leed doen, wat geschitt wier, a si géif et bereien, zu där Zäit grad zu Stutthof gewiescht ze sinn.

De Prozess hat um 30. September 2021 ugefaangen. Um éischte Prozessdag war déi Ugeklote fréi Moies aus hirem Altersheem verschwonnen. D'Police konnt si awer e puer Stonne méi spéit zu Hamburg lokaliséieren. Si koum doropshi fir fënnef Deeg an d'Untersuchungshaft.

Am KZ zu Stutthof bei Danzeg huet d'SS wärend dem Zweete Weltkrich méi wéi 100.000 Leit gefaange gehalen, dorënner vill Judden. Historiker schätzen, datt eng 65.000 Leit do ëm d'Liewe koumen. Vill Leit si wéinst de schlechte Konditiounen am Lager u Krankheeten, Schwächt a Mësshandlung gestuerwen, mee et goufen awer och vill geziilt Ermuerdungen duerch Gaskummeren an eng Anlag, iwwert déi de Leit an d'Genéck geschoss gouf.