Am Nordweste vu Pakistan haten 33 presuméiert Taliban e Policebüro gestiermt an all Mënsch, deen dobanne war, als Geisel geholl.

Eng Spezialunitéit huet de Policebüro doropshi gestiermt an all d'Geisele befreit. Bei der Interventioun waren 33 Taliban an 2 Membere vun der Spezialunitéit ëm d'Liewe komm. Eng Dose Mënsche goufe blesséiert.