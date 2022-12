E Geeschterfuerer hat en Dënschdeg op der däitscher A 38 an der Géigend vu Leinefelde en Accident verursaacht. 3 Mënsche waren hei ëm d'Liewe komm.

Der Police no wier en Automobilist géint 14 Auer en Dënschdeg de Mëtteg vun engem Parking aus de falsche Wee op d'Autobunn gefuer. Wéi den däitschen "MDR" op sengem Internetsite schreift, wier de Chauffer 3 Kilometer an déi falsch Direktioun ënnerwee gewiescht, éier hien an der Géigend vun engem aneren Autobunnsparking mat engem anere Fuerer kollidéiert wier.

Esouwuel de Geeschterfuerer ewéi och déi 2 Persounen, déi am aneren Auto souzen, ware beim Accident ëm d'Liewe komm.