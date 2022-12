Knapp 10 Méint nom Ufank vun der Offensiv an der Ukrain, geet et drëm d’Ziler vun der russescher Arméi fir d’nächst Joer festzeleeën.

Dobäi soll dem Kreml no, den Defenseminister Schoigu och eng Bestandsopnam maachen, iwwert déi, wéi d’Russen et nennen, «Spezial-Operatioun» an der Ukrain.

Iwwer 15.000 Leit sinn via Video an déi Konferenz erageschalt.

Déi russesch Arméi huet an de leschte Wochen jo ferm Néierlage mussen astiechen, an déi besate Stied Kharkiv oder Cherson, am Osten an am Süden vun der Ukrain nees opginn.