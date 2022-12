D'peruanescht Parlament huet fir virgezunn Neiwalen am Abrëll gestëmmt. Sou soll d'politesch Kris am Land nom Ofsetze vum President entschäerft ginn.

No de wochelaange Protester géint d'Ofsetzung vum President Pedro Castillo huet d'Parlament am Peru en Dënschdeg mat 93 Jo-Stëmme géigeniwwer 30 Nee-Stëmmen an enger Enthalung dofir gestëmmt, d'Presidenten- an d'Kongresswale vun 2026 op 2024 virzezéien.

De President vum Kongress huet allerdéngs erkläert, datt d'Decisioun iwwer d'Verfassungsreform an den nächste Méint nach mat enger Zwee-Drëttel-Majoritéit an enger weiderer Ofstëmmung muss confirméiert ginn.

Ufank des Mounts wollt den deemolege President Castillo engem Mësstrauensvott zevirkommen, andeems hien de Kongress opgeléist huet. Doropshin huet d'Parlament hie vu sengem Amt enthuewen.