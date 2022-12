Bei der éischter Auslandsrees vum Selenskyj zanter dem Ufank vum Krich, gëtt sech eng wichteg Annonce a punkto militäresch Ënnerstëtzung erwaart.

Selenskyj op Visitt an den USA / Reportage Pit Everling

Et ass en iwwerraschende Besuch: D'Wäisst Haus huet Medieberichter confirméiert an och den ukrainesche President huet selwer wësse gedoen, datt hien e Mëttwoch ënnerwee op Washington ass. Iwwert den Oflaf vun der Visitt ass éischter wéineg gewosst. Et soll awer eng Entrevue mam US-President Joe Biden, eng Ried virum Kongress an eng Partie bilateral Gespréicher ginn.

D'US-Autoritéiten dierften am Kader vun dëser Visitt zousätzlech militäresch Ënnerstëtzung fir d'Ukrain annoncéieren. Den Joe Biden wëll - wéi et aus dem Wäissen Haus heescht - bekannt ginn, datt d'USA e Fluchofwiersystem vum Typ Patriot u Kiew wäerte liwweren. Dësen ass Deel vun engem militäreschen Hëllefspak an Héicht vu knapp 2 Milliarden Dollar. De Patriot-System kéint d'Ukrain vill besser virun Attacke schützen.

Moskau hat schonn annoncéiert, datt een d'Liwwerung vum Patriot-System als Provokatioun géing ugesinn a warnt viru grousse Konsequenzen. Et géing een den Transport vu Patriot sou wéi den Equipage, deen dat Ganzt begleet, als legitimt Zil ugesinn, huet et viru puer Deeg vum Kreml-Spriecher Dmitri Peskow geheescht.

E Pentagon-Spriecher sot am Géigenzuch, datt et schonn ironesch wier, datt e Land, wat säin Noper ugräift, Zivilisten ëmbréngt an Infrastruktur zerstéiert, en Ofwiersystem provokativ fënnt.

Virum Depart a Richtung USA hat de Wolodymyr Selenskyj am Oste vun der Ukrain d'Frontlinn an der Stad Bachmut besicht. Do gëtt et den Ament besonnesch hefteg Ausenanersetzungen. De President hat do ënner anerem Kaddoen un Zaldote verdeelt.