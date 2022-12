A Groussbritannien sinn den Ament eng sëllegen Employéen am Secteur vun der Santé am Streik. Si fuerderen ënnert anerem méi héich Paien.

Employéë vum Nationale Gesondheetsdéngscht NHS, dorënner och Ambulancieren an Ugestallter vun den Telefonszentralen, sinn e Mëttwoch dem Streik bäigetrueden, dee sech iwwer grouss Deeler vun England a Wales zitt. Schonn en Dënschdeg hate vill Infirmieren a Fleeger a Groussbritannie gestreikt, dat scho fir d'zweete Kéier bannent enger Woch. Fir déi Gesondheetsgewerkschaft RCN war et deen éischte Streik an hirer 106 Joer laanger Geschicht.

Vertrieder vum Secteur hunn am Kader vum Streik do virdru gewarnt, datt de Gesondheetssystem, deen esou scho staark ënner Drock steet, kéint iwwerlaascht ginn. Fir d'Bevëlkerung géif et awer kee Grond sinn, a Panik ze geroden, wéi et vum NHS heescht. Als Ersatz sollen eng 750 Zaldoten ofgestallt ginn, fir mat den Ambulanzen ze fueren a logistesch Aufgaben ze iwwerhuelen.

D'Regierung gëtt iwwerdeems un, den Ament net un de Léin vun de Leit am Gesondheetssecteur dréien ze kënnen. Sollt sech d'Regierung weigeren ze verhandelen, hunn d'Gewerkschafte scho fir d'nächst Joer nei Streiks annoncéiert.