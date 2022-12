D'Situatioun an deem Deel vun Afrika gëtt vun Dag zu Dag méi brisant.

Lëtzebuerg misst weider am Sahel engagéiert bleiwen - dat war de Message un d'Chamberkommissioun fir Aussepolitik a Verdeedegung vun der Emanuela Del Re, der EU-Vertriederin fir de Sahel.

No Coup d'Étaten am Burkina Faso an a Mali ass Frankräich, déi fréier Kolonialmuecht, gréisstendeels domat befaasst, sech vum Sahel ofzeknäppen. China a Russland iwwerhuelen déi fréier Roll vun der EU.

Véier Coup d'Étate vum Militär eleng am Mali an a Burkina Faso zanter 2020 – d'Enn vun der sougenannter Operatioun Barkhane an de Réckzuch vun der franséischer Arméi – de Sahel ass zu engem Polverfaass ginn. Niger ass den Ament nach am stabilsten, mee a Burkina Faso an am Mali kämpfen aus dem Libyekrich schwéier arméiert islamistesch Milize géint Militärdiktaturen, déi sech géigesäiteg ewechputschen. Dat huet och en Impakt op Europa.

Do dertëscht sicht Russland mat Mercenaire vum Wagner Grupp no Afloss, speziell am Sahel, a China profitéiert vu mineralesche Ressourcen, net nëmmen am Sahel, mee a ganz Afrika. D'EU-Vertriederin schwätzt déi Mëssstänn un mat den afrikaneschen Autoritéiten. Bruecht huet et bis elo näischt.

A Burkina Faso an am Mali gëtt déi nei Partnerschaft mat Russland als Hoffnung gesinn. Déi fréier Kolonialmuecht Frankräich ass verhaasst. De Sahel huet sech emanzipéiert. Eppes wat vill Europäer ënner Ëmstänn bis haut net matkritt hunn oder novollzéie kënnen.