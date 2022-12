Nodeem en 23 Joer ale Mann vun engem 52 Järegen erschoss gouf, konnt d'Police am Gaart vum presuméierten Täter eng weider grujeleg Decouverte maachen.

Op oppener Strooss zu Albstadt gouf um Mëttwoch en 23 Joer ale Mann erschoss. En 52 Joer ale Verdächtege gouf kuerz drop festgeholl. D'Police huet weider d'Haus vum presuméierten Täter duerchsicht an am Gaart d'Läich vun enger 20 Joer jonker Fra fonnt, déi zanter e Sonndeg als vermësst gemellt war. Si an den Täter sinn der Police no matenee Famill. Nodeem de Mann wéinst de Schëss verhaft gouf, hat hien der Police Indice ginn, datt a sengem Gaart eng Läich vergruewe wier. Esouwuel de Verdächtege wéi béid Affer sinn Italiener. D'Police geet dovunner aus, datt och béid Männer sech kannt hunn.

Weider Detailer wollt d'Police net matdeelen, well d'Ermëttlunge lafen.