Ee Lëtzebuerger Resident mat iraneschen Originne soll Informatioune vum Ausseministère no am Iran festgeholl an zum Doud verurteelt gi sinn.

Wéi den Ausseministère en Donneschdeg den Owend matdeelt, huet de Minister Jean Asselborn mam iraneschen Ausseminister Hossein Amir Abdollahian telefonéiert, fir iwwert de Fall ze schwätzen. Och am allgemengen hätten déi zwee Ministeren iwwer d'Situatioun am Land geschwat.

Zanter September ginn et jo am Iran Protester fir méi Fräiheet a Fraerechter, bei deenen ëmmer nees Leit ëm d'Liewe kommen. De Regimm am Iran gräift haart géint d'Beweegung duerch: Demonstrante gi festgeholl an zum Deel zum Doud verurteelt. Zwee Leit goufen an deem Kader schonn higeriicht.

Wéi et am Schreiwes vum Ausseministère heescht, ënnerstëtzt den Ausseminister Asselborn d'Efforte vun der EU an de Memberlänner, sech fir d'Demonstrante staark ze maachen. Dës géifen am Iran hiert Liewe riskéieren, andeems si fir d'Anhale vun hire Grondrechter kämpfen. Lëtzebuerg géif sech ouni Exceptioun an an all Fall géint d'Doudesstrof ausspriechen. Et wier eng grausam an onmënschlech Strof.

D'Schreiwes aus dem Ministère

Jean Asselborn s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennesLe ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn a pris l'initiative ce matin de s'entretenir au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir Abdollahian, pour aborder la situation en Iran et évoquer le cas particulier d'un résident du Luxembourg d'origine iranienne qui, selon les informations disponibles, aurait été arrêté et condamné à la peine capitale.

Le ministre Asselborn soutient tous les efforts en cours, au niveau de l'Union européenne et des Etats membres de l'UE, pour plaider en faveur des manifestants iraniens qui risquent leur vie pour obtenir le respect de leurs droits fondamentaux, et notamment en faveur de ceux qui ont été condamnés à mort. Le Luxembourg est opposé à la peine de mort, un châtiment cruel et inhumain, en toute circonstance et sans exception.