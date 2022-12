Dem ukrainesche President seng Visitt zu Washington sollt Russland weisen, datt d'Relatioun tëscht der Ukrain an den USA alles anescht ewéi ofkillt.

Bei sengem historeschen Optrëtt am amerikanesche Kongress huet de Wolodmyr Selenskj d'Chance ergraff, fir ze erklären wat senger Meenung no déi reell Situatioun um Terrain ass a fir den USA, fir hir Ënnerstëtzung Merci ze soen. "Merci fir déi béid Päck u Militärhëllefen, déi der eis schonn zoukomme gelooss hutt a fir déi, déi vläicht nach nokommen. Är Sue si keng Almosen, mä en Investissement an déi global Sécherheet an an d'Demokratie."Als Merci fir déi amerikanesch Ënnerstëtzung wärend de leschte Méint huet den ukrainesche President dem Kongress e Fändel aus der ukrainescher Front-Stad Bachmut geschenkt. Fir den amerikanesche President Joe Biden gouf et am Wäissen Haus eng Militär-Medaile vun engem ukraineschen Offizéier.

D'US-Regierung huet der Ukrain wärend dem Selenskj senger Visitt nei Militärhëllefen am Wäert vun 1,85 Milliarden Dollar versprach. „Mir wäerten d'Ukraine am Kampf fir sech sëlwer ze verdeedegen weider ënnerstëtzen. Besonnesch an der Loft-Defense. Dofir rëschte mer d'Land mam Patriot Loftofwier-System aus."

Dobäi sinn d'Patriot-Rakéite kee Game-Changer, mä éischter e symboleschen Akt am Krich géint déi russesch Occupatioun. Si verbesseren d'Verdeedegung vun zivillen Infrastrukturen. Zu Kiew freet ee sech iwwert d'Annonce.