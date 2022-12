Kuerz viru Chrëschtdag huet déi zoustänneg Enquêtëkommissioun hiren Ofschlossrapport iwwert d'Attack op de Kapitol am Januar zejoert verëffentlecht.

An et gëtt ee Mann an dem 800 Säite laangen Dokument als Haaptverantwortlechen genannt: De fréieren US-President Donald Trump.

Bei sengem leschten Hearing, e Méindeg, hat de Gremium scho recommandéiert, de Republikaner misst a 4 Uklopunkten strofrechtlech poursuivéiert ginn.