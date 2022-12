En arktescht Déif bréngt massive Schnéi, Wand an äiseg Temperature vu bis zu Minus 40 Grad an den Nord-Osten an de Mëttlere Westen.

D'Autoritéite warnen dowéinst, datt d'Leit sollen dobanne bleiwen. Et kéint een nämlech an nëmmen e puer Minutten afréieren. Fir eng hallef Dose Bundesstaate gouf och schonn den Noutstand ausgeruff. Souguer fir Bundesstaaten am Süde wéi Louisiana, Alabama an Texas si Rekorddéifstwäerter gemellt. De Stuerm wäert viraussiichtlech och grouss Auswierkungen op de Reesverkéier hunn. Op de grousse Fluchhäfe vun Chicgao, Detroit, New York, Philadelphia a Boston goufe schonns Dausende Flich fir déi nächst Deeg annuléiert. Fir vill Leit dierft et deemno schwéier ginn, fir Chrëschtdag bei d'Famill ze fueren.