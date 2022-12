De Sam Bankman-Fried, deen SBF genannt gëtt, ass wéinst Fraude op de Bahamas, wou hie gelieft huet, festgeholl an un d'USA ausgeliwwert ginn.

Hien dierf d'Zäit, bis de Prozess ugeet, bei sengen Elteren a Kalifornien verbréngen. Géif hien do géint seng Kautiounsoplage verstoussen, missten enorm héich Strofe bezuelt ginn.

Den 30 Joer ale Bankman-Fried muss och säi Pass ofginn a gëtt a sengem Hausarrest ënner strengen Oplagen iwwerwaacht.

D'Plattform FTX, eng Krypto-Bourse, huet Sue vu Krypto-User einfach fir seng eegen Zwecker geholl. Hie gouf den 12. Dezember vun den US-Autoritéite festgeholl. D'US-Bourssenopsiicht SEC huet de Manager wéinst Bedruch ugeklot. Him gëtt Verontreie vu Suen an d'Manipuléiere vun Investisseure virgehäit. Et geet hei ëm méi wéi 1,7 Milliarden Euro. Verschidde Medie schwätzen esouguer vun 10 Milliarden Dollar, déi verontreit goufen.

Zwee Top Manager aus senge Reien hunn sech an der Affär schëlleg bekannt.

De Fraude louch doranner, dass mat de Sue vun de Clientë riskant Finanzwette gemaach goufen. Dëst andeems se an eng Duerschter-Entreprise vun der Kryptobourse FTX gefloss sinn, an als Sécherheet dofir déi vun der Bourse selwer erfonnte Kryptowärung FTT hannerluecht ginn ass.

Wou dëst Geflecht bekannt ginn ass, ass d'Vertrauen an dës Kryptowärung an an d'Bourse erofgaangen an d'Clienten hu probéiert un hir Placementer ze kommen. D'Liquiditéitskris vun FTX gouf esou grouss, dass d'Insolvenz net méi ze evitéiere war. Dem Konzern géingen e puer Milliarden am Bilan feelen, heescht et.

Als ee vun den Haaptgrënn, deen zum Zesummebroch vun der FTX-Kryptobourse gefouert huet, ginn Transaktioune vum Grënner vu Binance, der Gréisster Kryprobourse vun der Welt, gesinn. Am Summer zejoert huet hie seng Undeeler un FTX fir zwou Milliarden Dollar verkaaft, a krut bei dësem Deal déi hauseege Krypto FTT am Wäert vun iwwer 500 Milliounen. Wou dunn d'Annonce koum, dass ee sech géing vun dem héije Montant un FTT-Krypo trennen, sinn d'Investisseuren nervös ginn.

Vill Suen, och vu klengen Investisseuren, schéngen elo verluer ze sinn oder op d'mannst fir eng länger Zäit net zur Verfügung stoen. De 50 gréissten Investisseure schëllegt d'Entreprise dräi Milliarden Dollar.

D'Kryptobourse FTX hat an net emol dräi Joer eng Bewäertung vun 32 Milliarden Dollar areecht.