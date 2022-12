Weiderer wiere verletzt ginn. Den Täter, e Mann vu 60 Joer, wier verhaft ginn.

Dat Ganzt huet sech am 10 Arrondissement, also am Zentrum vu Paräis ofgespillt, méi genee an der Rue d'Enghien, enger klenger Strooss mat ville Restauranten. Zeie soen et wiere 7-8 Schëss gefall, wat Panik ausgeléist hätt.

Zwou Persoune géifen nach a Liewensgefor schwiewen, heescht et vum Parquet.