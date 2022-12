Plazeweis sinn d'Temperaturen op Minus 48 Grad gefall.

Iwwert annerhallef Millioun Leit sinn ouni Stroum an de Vereenegte Staate wéinst engem sougenannte "Bommen-Zyklon", deen den Ament iwwer Nordamerika zitt. Plazeweis sinn d'Temperaturen op Minus 48 Grad gefall.

Fir iwwer 200 Milliounen Amerikaner ginn et Wiederwarnungen, souguer déi méi waarm südlech US-Staate si vu Schnéi an äiskalem Wand betraff. Et goufen och schonn Doudesaffer wéinst Verkéiersaccidenter duerch d'Wiederkonditioune gemellt, eent dovunner zu Ohio, wou am ganze 50 Gefierer an en Accident verwéckelt waren.

5.000 Flich goufen annuléiert a 7.600 verspéit.