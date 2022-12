Dem 78 Joer ale Charles Sobhraj ginn eng 20 Morden an de 70er Joren an Asien virgehäit.

De franséische Seriemäerder Charles Sobhraj ass e Samschdeg de Moien nees zu Paräis gelant, dat ass d'Noriichtenagence AFP vun enger Source vum Fluchhafe gewuer ginn. Hie war vum Nepal expulséiert ginn, nodeems en do 20 Joer wéinst dem Mord un 2 amerikaneschen Touristen am Prisong souz. Hie war aus gesondheetleche Grënn aus dem Prisong entlooss ginn, well hie misst um oppenen Häerz operéiert ginn. Dem 78 Joer ale Charles Sobhraj ginn eng 20 Morden an de 70er Joren an Asien virgehäit. Hie war dowéinst och schonn 20 Joer an Indien am Prisong.

Et ginn eng ganz Partie Bicher a Filmer iwwert de Sobhraj, dorënner eng Netflix-BBC-Koproduktioun mam Titel "The Serpent", also d'Schlaang.

Der AFP no wier hie vun der Police empfaange ginn um Roissy Charles-de-Gaulle Fluchhafen. Dat wier awer fir seng Identitéit z'iwwerpréiwen, well et ginn a Frankräich keng Prozesser géint hien. Am Fliger aus dem Nepal op Doha, vu wou aus hien op Paräis weider geflunn ass, huet de Charles Sobhraj engem AFP-Journalist gesot, hie wier net schëlleg fir déi Doten, déi him am Nepal reprochéiert ginn.