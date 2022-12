An der massiver Corona-Infektiounswell a China hu sech an den éischten 3 Dezemberwochen 248 Millioune Mënsche mam Virus ugestach, also 18% vum ganze Land.

Dat geet aus Schätzungen ervir, déi vun offizieller Säit net confirméiert goufen. Eleng an enger 10-Milliounen-Awunner-Stad am Oste vum Land ginn et aktuell iwwert eng hallef Millioun Fäll vu Covid, heescht et vum Chef vun der lokaler Gesondheetsautoritéit.

Dës Zuele waren op enger Internetsäit vun der Kommunistescher Partei publizéiert ginn, goufen awer nees erofgeholl. Se widdersprieche kloer der offizieller Duerstellung. Déi national Gesondheetskommissioun huet um Samschdeg 4.103 Fäll am ganze Land gemellt. No landeswäite Protester hat d'chinesesch Regierung ugangs dës Mounts iwwerraschend der ëmstriddener Null-Covid-Politik en Enn gesat.

Zënterhier ginn et ëmmer méi Infektiounen, ma well et keng Testflicht méi gëtt, kënnen d'Autoritéite mëttlerweil d'Zuel vu Fäll guer net méi aschätzen. D'Weltgesondheetsorganisatioun weist sech ganz besuergt.